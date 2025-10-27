Union Halle-Neustadt steht sieglos am Tabellenende der Bundesliga, vor allem kassiert das Team zu viele Gegentore. Der Druck vor dem Derby in Zwickau ist groß.

Trainerin Seidler ist „wütend“ über die Defensive der Wildcats

Halle/MZ. - Die Aufarbeitung dieser nächsten Enttäuschung fand gleich an Ort und Stelle statt. Noch in der SWH-Arena haben Mannschaft und Trainerteam des SV Union Halle-Neustadt am späten Samstagabend zusammengesessen, um das 33:38 gegen TuS Metzingen zuvor auszuwerten. „Das musste sein“, sagte Ines Seidler. Nicht nur aufgrund der sechsten Niederlage im sechsten Spiel.