In den vergangenen Monaten gab es gleich mehrere Gewaltvorfälle gegen Schiedsrichter im halleschen Fußball. Nun sorgt ein Spieler des VfB Lettin für den nächsten Eklat. Welche Konsequenzen auf ihn zukommen.

Würgegriff gegen Schiedsrichter im halleschen Amateurfußball. So reagieren Verein und Verband.

Der Fußball in Halle wird immer wieder von Gewaltvorfällen gegen Schiedsrichter überschattet.

Halle/MZ - Das Geschwür ist zurück im halleschen Fußball. Dieses Mal zeigte es sich am Samstag in der Stadtoberliga-Partie zwischen dem VfB Lettin und Einheit Halle, wo zum wiederholten Mal in den vergangenen Monaten ein Schiedsrichter attackiert wurde.