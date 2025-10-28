Oper Halle mit Weltpremiere Theater trifft Sport: Warum Ballett-Tänzer und Chorsänger in Halle ins Fitnessstudio gehen
Welche außergewöhnlichen Wege Halles Bühnen gehen, um Besucher für die Oper zu begeistern.
Halle (Saale)/MZ. - Ganz neue und manchmal auch ungewöhnliche Wege beschreiten in ihrer aktuellen Spielzeit die Bühnen Halle, um bei noch mehr Menschen das Interesse für Oper und Theater zu wecken. Dafür sind Opernintendant Walter Sutcliffe und seine Kollegen der verschiedenen Sparten nun sogar gemeinsam ins Fitnessstudio gegangen.