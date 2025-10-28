Welche außergewöhnlichen Wege Halles Bühnen gehen, um Besucher für die Oper zu begeistern.

Theater trifft Sport: Warum Ballett-Tänzer und Chorsänger in Halle ins Fitnessstudio gehen

Weltpremiere im Gym: Die Mitglieder der Oper Halle unter Intendant Walter Sutcliffe (2. v. r.) hatten zu einem einzigartigen Nachmittag ins Fitnessstudio eingeladen.

Halle (Saale)/MZ. - Ganz neue und manchmal auch ungewöhnliche Wege beschreiten in ihrer aktuellen Spielzeit die Bühnen Halle, um bei noch mehr Menschen das Interesse für Oper und Theater zu wecken. Dafür sind Opernintendant Walter Sutcliffe und seine Kollegen der verschiedenen Sparten nun sogar gemeinsam ins Fitnessstudio gegangen.