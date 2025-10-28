weather regenschauer
  4. Krimi-Lesung bei Thalia: Tote an der Saale: Warum Halles Puppentheater-Chef Christoph Werner jetzt viel zu tun bekommt und welchen Weihnachtswunsch er hat

Die Premieren-Lesung des ersten Halle-Krimis aus der Feder von Puppentheater-Intendant Christoph Werner fand vor vollem Hause statt. Das Publikum zeigte sich mehr als begeistert.

Von Katja Pausch 28.10.2025, 11:55
Erfolgreich auch als Krimi-Autor: Christoph Werner, Intendant des halleschen Puppentheaters, hat seinen ersten Halle-Krimi geschrieben. Der spielt unter anderem an der Saale. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Damit hat er nun wirklich nicht gerechnet! Nachdem die MZ seine Lesung in der halleschen Thalia-Buchhandlung angekündigt hatte, stürmten Krimi-Fans die Filiale am Markt. Die Veranstaltung mit Puppentheater-Chef und Autor Christoph Werner war nicht nur bis auf den letzten Platz ausverkauft - viele Interessenten gingen am Abend der Premiere des ersten Saale-Kriminalromans aus der Feder des Puppentheater-Intendanten leer aus.