  4. 25 Jahre FrauenOrte in Sachsen-Anhalt: Starke Frauen, schwache Quote – Halle feiert Jubiläum im Stadthaus

Im Stadthaus feierten Ministerin Petra Grimm-Benne, Projektgründerinnen und zahlreiche Gäste das 25-jährige Jubiläum der FrauenOrte. Welche Spuren Frauen in Halle hinterlassen haben.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 27.10.2025, 18:59
Der Festsaal im Stadthaus Halle: an diesem Tag fast ohne Männer. Beim Jubiläum der FrauenOrte feierten Frauen aus ganz Sachsen-Anhalt.
Halle (Saale)/MZ. - Im Festsaal des Stadthauses Halle war am Montagvormittag kaum ein Platz leer. Vorne stand eine festlich gedeckte Tafel und Frauenstimmen füllten den hohen Raum. Frauen aus ganz Sachsen-Anhalt waren gekommen, um gemeinsam 25 Jahre FrauenOrte zu feiern – ein Projekt, das Frauengeschichte buchstäblich sichtbar macht.