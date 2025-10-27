Im Stadthaus feierten Ministerin Petra Grimm-Benne, Projektgründerinnen und zahlreiche Gäste das 25-jährige Jubiläum der FrauenOrte. Welche Spuren Frauen in Halle hinterlassen haben.

Der Festsaal im Stadthaus Halle: an diesem Tag fast ohne Männer. Beim Jubiläum der FrauenOrte feierten Frauen aus ganz Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ. - Im Festsaal des Stadthauses Halle war am Montagvormittag kaum ein Platz leer. Vorne stand eine festlich gedeckte Tafel und Frauenstimmen füllten den hohen Raum. Frauen aus ganz Sachsen-Anhalt waren gekommen, um gemeinsam 25 Jahre FrauenOrte zu feiern – ein Projekt, das Frauengeschichte buchstäblich sichtbar macht.