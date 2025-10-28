Die AfD gewinnt bundesweit an Einfluss – doch in Petersberg verliert ihre Kandidatin Kerstin Lehmann deutlich gegen den parteilosen Bewerber Daniel Zwick. Was ist der Grund für den überraschenden Ausgang?

Trotz AfD-Hoch auf Bundesebene geht die Bürgermeisterwahl in Petersberg deutlich anders aus - was steckt dahinter?

In fast allen Wahllokalen der Gemeinde Petersberg dominierte Daniel Zwick. Lediglich in Krosigk-Kaltenmark wurde es knapp. Nur sechs Stimmen lagen zwischen den beiden Bewerbern.

Petersberg/MZ. - Auf Bundesebene wird sie immer populärer, erfreut sich vieler Anhänger und erreicht immer wieder neue Spitzenwerte bei Wahlen: die Alternative für Deutschland. Doch auf kommunaler Ebene scheinen die Uhren anders zu ticken, zumindest legt das der Blick auf die jüngst stattgefundene Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Petersberg nahe.