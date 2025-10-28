weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Erweiterung geplant: Tierheim: Neue Auffangstation für Wildtiere in Halle geplant

Erweiterung geplant Tierheim: Neue Auffangstation für Wildtiere in Halle geplant

Große Pläne gibt es für das städtische Tierheim in Halle. Es soll saniert und erweitert werden. Eine neue Wildtierauffangstation soll bald gebaut werden.

Von Jonas Nayda 28.10.2025, 14:05
Das Tierheim der Stadt Halle befindet sich in der Steffensstraße.
Das Tierheim der Stadt Halle befindet sich in der Steffensstraße. (Archivfoto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Wer in Halle ein verletztes Wildtier findet, hat nur wenige Optionen, es in helfende Hände zu geben. Im Bergzoo ist das beispielsweise aufgrund neuer Vorschriften nicht mehr möglich. Doch bald soll es eine verbesserte Möglichkeit geben, gefundene Wildtiere unterzubringen.