Große Pläne gibt es für das städtische Tierheim in Halle. Es soll saniert und erweitert werden. Eine neue Wildtierauffangstation soll bald gebaut werden.

Das Tierheim der Stadt Halle befindet sich in der Steffensstraße.

Halle (Saale)/MZ. - Wer in Halle ein verletztes Wildtier findet, hat nur wenige Optionen, es in helfende Hände zu geben. Im Bergzoo ist das beispielsweise aufgrund neuer Vorschriften nicht mehr möglich. Doch bald soll es eine verbesserte Möglichkeit geben, gefundene Wildtiere unterzubringen.