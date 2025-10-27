Der Flügelspieler spielte sich einst vom Halleschen FC bis in die Bundesliga und die Nationalmannschaft Ghanas. Wie seine Karriere ins Stocken geraten ist.

Das ist die bittere Realität von Ex-HFC-Publikumsliebling Braydon Manu

Braydon Manu steht derzeit in den Niederlanden beim PEC Zwolle unter Vertrag.

Zwolle/Halle/MZ/CKI - Braydon Manu kam einst als Nobody zum Halleschen FC in die dritte Liga. Dort entwickelte sich der Flügelspieler zum Leistungsträger und Publikumsliebling, bevor er nach seinem Wechsel zum SV Darmstadt 98 mit den Hessen den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Viermal lief Manu im deutschen Oberhaus auf.