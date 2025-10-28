weather regenschauer
  4. Prozess am Landgericht Halle: Auf Raubzug durch Halle: Wie der Angeklagte seine Taten vor Gericht erklärt

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 14 Straftaten vor, darunter mehrere Fahrraddiebstähle. Nun muss sich der 38-Jährige aus Halle verantworten und erzählt vor dem Landgericht seine Geschichte.

Von Annette Herold-Stolze 28.10.2025, 09:50
Und immer wieder Einbrüche: Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, einen Schaden von insgesamt 3.300 Euro verursacht zu haben.
Halle (Saale)/MZ. - Er wird in Handschellen in den Saal 169 geführt: der Angeklagte, der sich seit Montag vor dem Landgericht Halle verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 14 Straftaten vor - vor allem Fahrraddiebstähle. Dass er nun schon vor Gericht steht, darf wohl als besonders schneller Erfolg von Polizei und Justiz gewertet werden: Zum letzten Mal soll der 38-jährige Hallenser im Juli zugeschlagen haben. Schon drei Monate später hat nun der Prozess gegen ihn begonnen.