Prozess am Landgericht Halle Auf Raubzug durch Halle: Wie der Angeklagte seine Taten vor Gericht erklärt
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 14 Straftaten vor, darunter mehrere Fahrraddiebstähle. Nun muss sich der 38-Jährige aus Halle verantworten und erzählt vor dem Landgericht seine Geschichte.
28.10.2025, 09:50
Halle (Saale)/MZ. - Er wird in Handschellen in den Saal 169 geführt: der Angeklagte, der sich seit Montag vor dem Landgericht Halle verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 14 Straftaten vor - vor allem Fahrraddiebstähle. Dass er nun schon vor Gericht steht, darf wohl als besonders schneller Erfolg von Polizei und Justiz gewertet werden: Zum letzten Mal soll der 38-jährige Hallenser im Juli zugeschlagen haben. Schon drei Monate später hat nun der Prozess gegen ihn begonnen.