Die neue Turnhalle der Grundschule Auenschule in Halle ist fertig. Am Montag wurde sie feierlich übergeben. Ein ehemaliger Schüler erinnert sich an die DDR-Zeiten in der Schule.

Ehemaliger Schüler begeistert: Das hätten wir zu DDR-Zeiten auch gebraucht

Torsten Schiedung vor seiner alten Schule in der Neubauer-Straße

Halle (Saale)/MZ. - In Halle wurde am Montag die neue Turnhalle an der Grundschule „Auenschule“ eröffnet. Mit dabei war auch ein ehemaliger Schüler, der sich an die 1970er-Jahre zurückerinnert. Damals sah es in der Schule noch ganz anders aus.