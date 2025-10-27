Auf dem Genscher-Platz am Hauptbahnhof in Halle droht Fahrradfahrern Ungemach. Im nächsten Jahr könnte es für Biker dann ganz schlimm kommen. Verantwortlich dafür ist die Havag.

Sperrung am Hauptbahnhof Halle - werden jetzt Hunderte Fahrräder abgeschleppt?

Hinter der Absperrung auf dem Genscher-Platz dürfen keine Räder mehr stehen. Viele ignorieren das.

Halle (Saale)/MZ. - Seit Tagen hängen die Schilder auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof. Doch zahlreiche Radfahrer haben sie ignoriert. Jetzt könnte es für sie ein böses Erwachen geben. Ausgerechnet dort, wo Stellplätze rar sind.