Ein 37-jähriger Hallenser steht wegen 14, teils sehr schweren Straftaten vor Gericht. Doch immer wieder muss das Gericht eine Pause einlegen.

Mehr als die Hälfte der Zeugen kommt einfach nicht - So teuer kann Prozess-Schwänzen sein

Der Angeklagte (M.) muss sich wegen verschiedenster Straftaten verantworten und ist bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft.

Halle (Saale)/MZ. - „Jetzt würde ich mir echt einen Kopfgeldjäger wie Colt Seavers wünschen“, meint Richter Rüdiger Keizers, Vorsitzender Richter am Landgericht Halle, und lächelt etwas gequält. Denn schon wieder müssen die drei Berufsrichter, die beiden Schöffen, Staatsanwaltschaft und Verteidigung Pause machen, weil Zeugen, die zum Prozess geladen waren, einfach nicht erscheinen. Wie oft kommt so etwas vor und was droht den Schwänzern?