Nach 15 Jahren im Amt verabschiedet sich Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Was er im neuen Lebensabschnitt vorhat.

Zeit für Neues: Superintendent Hans-Jürgen Kant geht in den Ruhestand

Freut sich auf das, was das Leben jetzt für ihn bereithält: Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis, geht in den Ruhestand.

Halle (Saale)/MZ. - Mit dem Ausräumen hat sich Hans-Jürgen Kant nicht bis zuletzt Zeit gelassen. Die Unterlagen aus seinen 15 Jahren als Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis sind sortiert, sodass es in der Mittelstraße, dem Sitz des Kirchenkreises, von der nächsten Woche an, auch ohne ihn gut weitergehen kann.