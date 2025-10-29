weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Kirchenkreis Halle-Saalkreis: Zeit für Neues: Superintendent Hans-Jürgen Kant geht in den Ruhestand

Kirchenkreis Halle-Saalkreis Zeit für Neues: Superintendent Hans-Jürgen Kant geht in den Ruhestand

Nach 15 Jahren im Amt verabschiedet sich Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Was er im neuen Lebensabschnitt vorhat.

Von Annette Herold-Stolze 29.10.2025, 06:00
Freut sich auf das, was das Leben jetzt für ihn bereithält: Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis, geht in den Ruhestand.
Freut sich auf das, was das Leben jetzt für ihn bereithält: Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis, geht in den Ruhestand. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Mit dem Ausräumen hat sich Hans-Jürgen Kant nicht bis zuletzt Zeit gelassen. Die Unterlagen aus seinen 15 Jahren als Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis sind sortiert, sodass es in der Mittelstraße, dem Sitz des Kirchenkreises, von der nächsten Woche an, auch ohne ihn gut weitergehen kann.