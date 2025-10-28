Ayodele Adetula schoss Lok Leipzig im Topspiel beim HFC zum Sieg. Im Sommer war er auf dem Transfermarkt - und ein Thema in Halle? Das sagt Sportchef Meyer dazu.

Ließ sich der HFC Adetula wirklich durch die Lappen gehen?

Ayodele Adetula war für Lok Leipzig der Matchwinner in Halle.

Halle/MZ - Das 2:4 im Spitzenspiel gegen Meister und Tabellenführer Lokomotive Leipzig war für die Aufstiegshoffnungen des Halleschen FC ein empfindlicher Schlag. Auf elf Punkte ist der Rückstand angewachsen. Der Frust im Umfeld des Fußball-Regionalligisten ist entsprechend groß und ein pikantes Gerücht macht die Runde. Hauptdarsteller: Ayodele Adetula, mit drei Toren Matchwinner der Leipziger gegen den HFC.