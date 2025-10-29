Ein Lehrer aus Halle bleibt trotz Berufung wegen einer Beziehung zu einer ehemaligen Schülerin verurteilt. Das Landgericht Halle bestätigte die Bewährungsstrafe.

Lehrer aus Halle bleibt wegen Missbrauchs von Schülerin in elf Fällen verurteilt

Halle (Saale)/MZ. - Vor dem Landgericht Halle ist am Mittwoch der Berufungsprozess gegen einen Lehrer der Kooperativen Gesamtschule (KGS) „Wilhelm von Humboldt“ zu Ende gegangen. Der 41-jährige Pädagoge stand erneut wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in elf Fällen vor Gericht.