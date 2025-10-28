Moritz Schulze machte für den HFC sechs Spiele in der dritten Liga. Warum der 24-jährige Keeper jetzt zurück in Halle ist.

Halle/MZ - Beim Halleschen FC ist ein alter Bekannter zurück: Moritz Schulze wird als Trainingsgast teil des Torhüterteams des Fußball-Regionalligisten.

Der 24-Jährige war 2023 zum HFC gewechselt, blieb für eine Saison. Er absolvierte in der Spielzeit, die mit dem Abstieg endete, sechs Spiele in der dritten Liga. 2024 wechselte er zu Greuther Fürth, wo er hauptsächlich in der Regionalliga für die zweite Mannschaft parierte, aber auch drei Spiele in der zweiten Liga absolvierte.

Einen neuen Arbeitgeber hat er seitdem nicht gefunden. Bei den Drittligisten Waldhof Mannheim und Energie Cottbus spielte Schulze im Sommer erfolglos vor, auch mit einem Engagement bei Regionalligist Carl Zeiss Jena klappte es nicht.

Jetzt will der Torhüter in Halle an Fitness und Form feilen, um im Winter auf dem Transfermarkt einen neuen Anlauf zu nehmen. Sven Müller und Luca Bendel, die derzeitigen Torhüter eins und zwei, kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit in Halle.