Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ulm/MZ - Sein großes Glück hatte Moritz Schulze, Torhüter des Halleschen FC, zunächst weitestgehend für sich behalten. Als ihm Trainer Sreto Ristic am Samstagvormittag mitteilte, „dass es nun so weit ist“, dass er beim Auswärtsspiel in der dritten Fußballliga beim SSV Ulm zu seinem Debüt als Profi kommen würde, erzählte Schulze kaum jemanden davon. Nicht einmal die Familie in Grimma wusste Bescheid, einzig seinen Berater und einen engen Freund weihte Schulze ein . „Meine Mutter würde sich dann nämlich mehr Gedanken machen als ich“, erklärte der 22-Jährige. „Aber sie wird die Aufstellung dann im Internet gesehen und den Fernseher angemacht haben.“