Am Mittwoch tagt der Stadtrat der Stadt Halle. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bebauungsplan für eine große Industriebrache und mehrere Vorschläge, wie mehr Parkplätze in der Stadt geschaffen werden könnten.

Mehr Parkplätze für Halle? Stadtrat debattiert über Ausweitung von P+R

Halle (Saale)/MZ. - Das höchste demokratische Gremium der Stadt - der Stadtrat - trifft sich am Mittwoch im Festsaal des Stadthauses. Es stehen einige wichtige Entscheidungen und politische Debatten an. Die MZ begleitet die Sitzung mit einem Liveticker.

14.02 Uhr: Sitzung beginnt

Mit ganz leichter Verspätung hat Ratsvorsitzender Guido Haak (CDU) die Sitzung eröffnet. 39 von 56 Mandatsträgern sind anwesend.