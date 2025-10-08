Aus einer riesigen leerstehenden Industrieruine nahe des Stadtzentrums in Halle sollen bald Wohnungen und Gewerbeflächen werden. Welche vier Fachmärkte kommen sollen.

Das weitläufige Areal des „alten Schlachthofs“ an der Freiimfelder Straße in Halle soll bald neu bebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Der Eigentümer des alten Schlachthof-Areals an der Freiimfelder Straße im halleschen Osten hat seine Entwicklungspläne offengelegt. Vor allem im nördlichen Teil der riesigen leerstehenden Industrieruine sollen möglichst bald schon die Bagger anrücken. Unter anderem vier „Fachmärkte“ sollen gebaut werden. Im Stadtrat hat das Projekt bereits die erste Hürde genommen.