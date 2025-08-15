Einkaufszentrum, Schule, Messe: Ideen gab es viele. Stattdessen treiben Brandstifter in der Industrieruine in Halle-Ost ihr Unwesen. Mit welcher Nutzung es die Wende geben soll.

Neues Quartier statt Ruinen - das sind die neuen Pläne für den alten Schlachthof in Halle

Das Schlachthof-Gelände ist mit 60.000 Quadratmetern riesig. Seit 1992 ist es verwaist. Nun könnte der Durchbruch für eine Nutzung gelingen.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstag hatte Karl-Heinz Zehentner einen öffentlichen Auftritt in Mücheln am Geiseltalsee. Dort präsentierte er seine Pläne für ein Nahversorgungszentrum mit Supermärkten und Fachgeschäften. Ein Shoppingcenter hätte der Investor aus Weimar auch gern im ehemaligen Schlachthof zwischen der Zugbildungsanlage und der Freiimfelder Straße im Osten Halles gebaut.