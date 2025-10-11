Angst unter den Tierhaltern in Alsleben. Dort wurden eine tote Katze und ein vergiftetes Brötchen entdeckt. Das ist zum Vorfall bekannt und so sollte man sich bei Funden verhalten.

Alsleben/MZ. - Die Angst geht um unter den Katzen- und Hundehaltern in Alsleben. In den sozialen Medien wird berichtet, dass in Alsleben erneut Giftköder ausgelegt wurden und es Todesfälle bei Haustieren gegeben hat. Der jüngste Vorfall soll sich in der Nähe des alten Anlegers und der Saalemühle ereignet haben.