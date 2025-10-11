Die Bauarbeiten an der B 183 zwischen Bitterfeld und Köthen sind abgeschlossen. Was für 4,2 Millionen Euro alles entstanden ist.

Gute Nachrichten für Autofahrer - B183 bei Zörbig ist seit Freitag wieder durchgängig befahrbar

Die Absperrfirma Zeppelin macht den Weg auf der B183 bei Zörbig endgültig frei.

Zörbig/MZ. - Die Bauarbeiten an der B 183 bei Zörbig sind abgeschlossen. Seit Freitag, 13 Uhr, ist die Bundesstraße zwischen Bitterfeld und Köthen wieder durchgängig befahrbar. Damit endet eine rund fünfmonatige Sanierungsmaßnahme auf dem vielbefahrenen Abschnitt zwischen der A 9-Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen und der Ampelkreuzung Knotenpunkt L 141 West.

Insgesamt wurden rund 4,2 Millionen Euro verbaut. Der erste Bauabschnitt reichte von der Autobahn bis zur Kreuzung L 141 Ost. Hier wurden alle drei Asphaltschichten vollständig erneuert – Tragschicht, Binderschicht und Deckschicht. Der zweite Bauabschnitt zwischen L 141 Ost und L 141 West wurde in Teilbereichen grundhaft saniert, in anderen Abschnitten beschränkte sich die Maßnahme auf den Austausch der Deckschicht und einen Profilausgleich, da in wenigen Jahren eine tiefergreifende Sanierung vorgesehen ist.

Zusätzlich wurden rund 2.000 Meter Bord- und Rinnsteine zurückgebaut sowie Verkehrsinseln und -teiler an mehreren Knotenpunkten erneuert. Drei Dreiecksinseln wurden mit Natursteinen neu eingefasst. Die Markierungsarbeiten sowie die Beschilderung wurden aktualisiert.

Die Maßnahme verlief laut Landesstraßenbaubehörde ohne größere Mängel. Aufgrund zusätzlicher Arbeiten an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen hatte sich die geplante Fertigstellung um eine Woche verschoben.