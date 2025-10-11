Horst Packmohr aus Groß Naundorf wundert sich seit Tagen über rote Rückstände in seinen Regenmessern. Wie ein promovierter Biologe und ein Hobby-Meteorologe die Fakten bewerten.

Regen, Rotalgen und Rätsel: Warum sich das Wasser in Groß Naundorf rot färbt

Horst Packmohr aus Groß Naundorf hat nach Erklärungen gesucht, warum sich rote Rückstände im Regenwasser bilden.

Gross Naundorf/MZ. - Horst Packmohr hat ein Hobby, das er mit vielen Menschen teilt. Im Garten hinter seinem Haus stehen zwei Regenmesser, die der 90-Jährige bei seiner morgendlichen Runde mit dem Hund kontrolliert. Seit Sonntag, berichtet der Rentner aus Groß Naundorf, grübele er über eine Tatsache heftig nach. Wenn das Wasser im Röhrchen sinkt, bilden sich an den Rändern rote Rückstände.