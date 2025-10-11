weather bedeckt
  4. Pflege im stationären Bereich: Riesiger Bedarf an Pflegefachkräften - Goitzsche Klinikum in Bitterfeld bindet 49 neue Azubis

49 Frauen und Männer beginnen im Goitzsche Klinikum ihre Ausbildung. Das ist ein Rekord. Warum ein solcher nötig ist und welche Möglichkeiten den Schülern eingeräumt werden.

Von Ulf Rostalsky 11.10.2025, 14:00
Für die angehenden Pflegefachkräfte des Goitzsche Klinikums ist die Ausbildung alles andere als ein Allerweltsjob. Für sie ist die Pflege Herzenssache. Das bewiesen die Frauen und Männer dem Fotografen.
Für die angehenden Pflegefachkräfte des Goitzsche Klinikums ist die Ausbildung alles andere als ein Allerweltsjob. Für sie ist die Pflege Herzenssache. Das bewiesen die Frauen und Männer dem Fotografen.

Bitterfeld/MZ. - Fachkräfte in der Pflege sind begehrt. Bedarf herrscht aber auch in anderen Bereichen. Bei Medizinisch-Technischen- und bei Operationstechnischen Assistenten zum Beispiel. Allesamt werden im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ausgebildet. 49 Frauen und Männer haben die Ausbildung jetzt aufgenommen.