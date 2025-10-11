Pflege im stationären Bereich Riesiger Bedarf an Pflegefachkräften - Goitzsche Klinikum in Bitterfeld bindet 49 neue Azubis
49 Frauen und Männer beginnen im Goitzsche Klinikum ihre Ausbildung. Das ist ein Rekord. Warum ein solcher nötig ist und welche Möglichkeiten den Schülern eingeräumt werden.
Bitterfeld/MZ. - Fachkräfte in der Pflege sind begehrt. Bedarf herrscht aber auch in anderen Bereichen. Bei Medizinisch-Technischen- und bei Operationstechnischen Assistenten zum Beispiel. Allesamt werden im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ausgebildet. 49 Frauen und Männer haben die Ausbildung jetzt aufgenommen.