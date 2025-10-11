Immer wieder verschwinden Geldbörsen beim Einkaufen. Diese Tipps geben Ordnungshüter vor verschiedenen Supermärkten.

Bernburg/MZ. - Der Wochenendeinkauf liegt auf dem Band an der Kasse im Supermarkt und dann kommt der Schock: Das Portemonnaie ist weg! Samt Geld und EC-Karte. Solche Fälle gibt es immer wieder, auch im Salzlandkreis. Aus diesem Grund hat sich das Polizeirevier des Salzlandkreises in den zurückliegenden Tagen an der bundesweiten Aktionswoche zur Prävention von Taschendiebstahl beteiligt.