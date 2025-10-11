Nach Wochen der Sperrung rollt der Verkehr nun ohne Umleitung.

Die Absperrfirma Zeppelin macht den Weg auf der B183 bei Zörbig endgültig frei.

Zörbig/MZ. - Die Bauarbeiten an der B 183 bei Zörbig sind abgeschlossen. Seit Freitag, 13 Uhr, ist die Bundesstraße zwischen Bitterfeld und Köthen wieder durchgängig befahrbar. Damit endet eine rund fünfmonatige Sanierungsmaßnahme auf dem vielbefahrenen Abschnitt zwischen der A 9-Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen und der Ampelkreuzung Knotenpunkt L 141 West.