Zeitz/MZ - In der Naumburger Straße von Zeitz ist am Freitagnachmittag ein Pkw-Fahrer bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das Fahrzeug mit einem großen Stein, der sich im Kreisverkehr zwischen Zeitz und Grana befand. Dabei sei der Stein auf den nahen Gehweg gerollt worden. Das Fahrzeug selbst, so die Polizei, kam im Kreisverkehr zum Stillstand. Der Fahrer sei zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Auto sei erheblich beschädigt worden und habe abgeschleppt werden müssen.