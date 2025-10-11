Warum der Zusatz aber nicht auf amtlichen Schriftstücken verwendet werden darf

Mit Thomas Müntzer - hier dargestellt von Rainer Böge - will Allstedt künftig auch im Stadt-Namen werben.

Allstedt/MZ. - Allstedt kann sich künftig Thomas-Müntzer-Stadt nennen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Den Antrag hatte die SPD/FBM-Fraktion eingebracht, um auch nach dem großen Gedenken an die Verbindung Müntzers zu Allstedt zu erinnern. Der hatte von 1523 bis ’24 in der Stadt gelebt und gepredigt und mit seinem Wirken das Bauernkriegsgeschehen in Mitteldeutschland maßgeblich vorangetrieben.