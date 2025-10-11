Debatte im Bundestag „Staatsbürger-Pflicht“ oder freiwillig? So steht man in Mansfeld-Südharz zur Wehrpflicht

Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist umstritten. Wie sehen die Parteien im Landkreis Mansfeld-Südharz die Situation? Die Meinungen gehen dabei erwartungsgemäß auseinander, aber auch Alternativvorschläge sind zu hören. Mit Umfrage unter jungen Leuten in MSH zum Thema.