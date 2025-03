Bundeswehr und Ukraine-Krieg Was halten Jugendliche in Sangerhausen von der Wiedereinführung der Wehrpflicht?

Es ist ein Vorschlag, der jeden Jugendlichen betrifft. Politiker erwägen derzeit, angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Probleme innerhalb der NATO die Wehrpflicht in Deutschland wieder einzuführen. Wie denken Schulabgänger in Sangerhausen über die Pläne?