Gisela Helwig bleibt auf dem Marktplatz in Halle mit ihrem Rollator in der Schiene stecken. Was danach passiert, hat sie tief berührt. Warum sie sich jetzt bei den Hallensern, die ihr geholfen haben, unbedingt bedanken möchte.

Zwischen Einsamkeit und Hilfsbereitschaft: Die Geschichte einer 83-Jährigen aus Halle

Gisela Helwig (83) sitzt in ihrer Wohnung in Halle-Neustadt. Nach dem Vorfall auf dem Töpfermarkt ist sie dankbar für die Hilfe, die sie dort erlebt hat.

Halle (Saale)/MZ. - Es war Sonntag, 19. Oktober, Töpfermarkt in Halle. Zwischen den Ständen blitzt das Schienennetz vor dem Marktschlösschen auf. Genau dort bleibt Gisela Helwig mit ihrem Rollator hängen. „Ich kam nicht mehr richtig vom Fleck“, sagt die 83-Jährige.