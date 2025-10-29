Laut dem neuen Glücksatlas 2025 bezeichnen sich 55 Prozent der Hallenser als hochzufrieden. Doch was sagen die Menschen in der Stadt selbst dazu? Ein erstes Stimmungsbild.

Halle (Saale)/MZ. - Mehr als die Hälfte der Hallenser gilt laut dem neuen Glücksatlas 2025 als „hochzufrieden“. Ein beachtlicher Wert für eine Stadt, die im bundesweiten Städteranking trotzdem von Platz 9 auf Platz 14 abgerutscht ist.