Glücksatlas 2025 Halle deutschlandweit auf Platz 14 im Städteranking: Aber wie zufrieden sind die Hallenser wirklich?
Laut dem neuen Glücksatlas 2025 bezeichnen sich 55 Prozent der Hallenser als hochzufrieden. Doch was sagen die Menschen in der Stadt selbst dazu? Ein erstes Stimmungsbild.
29.10.2025, 09:57
Halle (Saale)/MZ. - Mehr als die Hälfte der Hallenser gilt laut dem neuen Glücksatlas 2025 als „hochzufrieden“. Ein beachtlicher Wert für eine Stadt, die im bundesweiten Städteranking trotzdem von Platz 9 auf Platz 14 abgerutscht ist.