Der Verein „civitas landsberge“ will seit Jahren das Kaputte Haus in Gütz restaurieren. Nun nimmt das Vorhaben wieder Fahrt auf. Über den aktuellen Stand und die letzte Hürde informiert der Verein am Samstag zur Benefizveranstaltung.

Die Sanierung des Kaputten Hauses in Gütz nimmt wieder Fahrt auf - was ein Schwibbogen damit zu tun hat

Das Kaputte Haus in Gütz soll zu einem kulturellen Zentrum werden - das plant zumindest der Verein "civitas landsberge". Der erste große Bauabschnitt könnte schon bald realisiert werden.

Gütz/MZ. - Vier Jahre lang war es beinahe still um das sogenannte „Kaputte Haus“ in Landsberg. Nun will der Verein „civitas landsberge“ das Projekt wiederbeleben. Während die eine Arbeitsgruppe des Vereins mit dem „Mobileum“ – dem digitalen Museum der Stadtgeschichte – bereits sichtbare Fortschritte erzielt, möchte die zweite Gruppe nun endlich auch mit der Rettung des historischen Gebäudes beginnen.