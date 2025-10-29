Hühnerhalter warnen vor Preisanstiegen von 40 Prozent, sollte sich die Tierseuche großflächig in Geflügelbeständen ausbreiten. Verband fordert daher bundesweite Stallpflicht.

Vogelgrippe macht Eier teurer - Bald 3,50 Euro für die Packung?

In Sachsen-Anhalt gibt es 25 große Legehennenbetriebe, die Freilandhaltung betreiben.

Halle (Saale)/MZ. - Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland in diesem Herbst ungewöhnlich früh und rasant aus. Seit Anfang September hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen sowie 73 Fälle bei Wildvögeln registriert. Mehr als 500.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten seien bislang betroffen und getötet worden. Die Eierpreise in Deutschland befinden sich ohnehin schon auf einem hohen Niveau, Geflügelexperten erwarten nun einen weiteren Anstieg.