Bereits 1979 erschien das erste Puhdys-Buch. Seitdem ist die Ostrockbibliothek beständig gewachsen. Doch noch nie haben so viele Stars selbst zur Feder gegriffen wie heute. Und all die Bücher der alten Bekannten fördern immer noch Neues zutage.

Die Originalbesetzung der Familie Silly, wie Thomas Fritzsching (l.) seine Band anfangs noch nennen musste. Gemeinsam mit Bassist Matthias Schramm (r.) entdeckte er Sängerin Tamara Danz (M.)

Halle/MZ. - Es war ein Konzert des polnischen Rock-Trios SBB, das den Musiker Wolfgang „Paule“ Fuchs staunend zurückließ. So einen Sound wollte der Schlagzeuger ebenfalls auf die Bühne bringen. Er verließ die Gruppe Babylon und gründete seine Band Pond, die nur noch auf elektronische Tasteninstrumente setzte und fortan die ostdeutsche Antwort auf Tangerine Dream war.