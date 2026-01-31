Verwilderte und freilaufende Hauskatzen vermehren sich in Sachsen-Anhalt unkontrolliert. Dabei bringen die nicht heimischen Räuber das Ökosystem durcheinander – das trifft vor allem seltene Arten wie Singvögel und Wildkatzen. Warum Biologen alarmiert sind.

Dieser Mischling aus Wild- und Hauskatze ist von einer reinen Wildkatze kaum zu unterscheiden. Das Tier wurde von einem Team der Deutschen Wildtierstiftung zu Forschungszwecken betäubt.

Halle/MZ - Schwarze Streifen ziehen sich durch das graue Fell. An manchen stellen durchbricht ein helles Braun die Färbung. Die gestromerte Katze liegt auf der Seite, die Augen geschlossen. Ein Team der Deutschen Wildtierstiftung hat sie betäubt, um ihr einen Sender um den Hals zu hängen. Zu Forschungszwecken. Aber ist das Tier eine heimische Wildkatze oder eine verwilderte Hauskatze? Weder noch.