Beschäftigte aus Nahverkehr, Landesverwaltung, Hochschulen und Verkehrsbetrieben treten in den Ausstand. ver.di erhöht damit den Druck in mehreren festgefahrenen Tarifrunden.

Warnstreik soll am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen

Halle/MZ. - Am Montag, dem 2. Februar 2026, ruft die Gewerkschaft ver.di landesweit zu einem ganztägigen Streik auf. Betroffen sind große Teile des öffentlichen Dienstes, die Autobahn GmbH des Bundes sowie der kommunale Nahverkehr, wo es in Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis zu Arbeitsniederlegungen kommt.