Wegen der niedrigen Temperaturen leeren sich die Erdgasspeicher. Netzagenturchef Müller plädiert nun für Reserven wie beim Öl.

Erdgasspeicher nur noch bei 34 Prozent - Netzagenturchef jetzt für Notfallreserve

Die Füllstände der Erdgasspeicher liegen deutlich unter dem Niveau von 2025.

Halle/MZ/DPA. - Das Winterwetter mit niedrigen Temperaturen führt dazu, dass sich die deutschen Erdgasspeicher weiter schnell leeren. Am vergangenen Dienstag lagen die Füllstände laut „Gas Infrastructure Europe“ bei 34,4 Prozent. Die Speicher des Leipziger Gaskonzerns VNG in Bad Lauchstädt (Saalekreis) und Bernburg (Salzlandkreis) hatten noch ein Niveau von knapp 40 Prozent. Die Füllstände sind damit niedriger als im Krisenjahr 2022.