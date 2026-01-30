Sie trat aus der Linksfraktion aus Fraktionslose Nicole Anger gibt Mandat auf und verlässt Landtag von Sachsen-Anhalt
Die fraktionslose Abgeordnete Nicole Anger legt ihr Landtagsmandat nieder. Sie sieht ihre politische Mission erfüllt - und hat Parlamentspräsident Gunnar Schellenberger bereits über ihren Rücktritt informiert.
30.01.2026, 15:18
Magdeburg/MZ - Die fraktionslose Landtagsabgeordnete Nicole Anger gibt ihr Mandat auf. Das bestätigte die 49-Jährige der MZ am Freitag. Sie habe Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) informiert, dass sie den Landtag von Sachsen-Anhalt zum 31. Januar verlassen werde.