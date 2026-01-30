weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Sie trat aus der Linksfraktion aus: Fraktionslose Nicole Anger gibt Mandat auf und verlässt Landtag von Sachsen-Anhalt

Sie trat aus der Linksfraktion aus Fraktionslose Nicole Anger gibt Mandat auf und verlässt Landtag von Sachsen-Anhalt

Die fraktionslose Abgeordnete Nicole Anger legt ihr Landtagsmandat nieder. Sie sieht ihre politische Mission erfüllt - und hat Parlamentspräsident Gunnar Schellenberger bereits über ihren Rücktritt informiert.

Von Jan Schumann 30.01.2026, 15:18
Die fraktionslose Abgeordnete Nicole Anger verlässt den Landtag von Sachsen-Anhalt.
Die fraktionslose Abgeordnete Nicole Anger verlässt den Landtag von Sachsen-Anhalt. (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Die fraktionslose Landtagsabgeordnete Nicole Anger gibt ihr Mandat auf. Das bestätigte die 49-Jährige der MZ am Freitag. Sie habe Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) informiert, dass sie den Landtag von Sachsen-Anhalt zum 31. Januar verlassen werde.