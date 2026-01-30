Auf der Suche nach Beweismitteln durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft Fraktionsräume im Magdeburger Landtag. Jetzt steht fest: Das war rechtswidrig. Ausgestanden ist der Fall aber noch nicht.

Razzia bei CDU und SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt war illegal

Waffe am Gürtel: Bereitschaftspolizisten sichern am 1. Juli 2025 einen Flur im Landtagsgebäude.

Magdeburg/MZ - Im Fall der Untreue-Ermittlungen gegen Fraktionsfunktionäre von CDU und SPD im Landtag gibt es eine Wende: Das Landgericht Magdeburg hat die Durchsuchung von Räumen beider Fraktionen im vergangenen Sommer als rechtswidrig eingestuft. Sie gab damit Beschwerden von CDU und SPD statt.