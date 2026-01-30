Zwei mit Wohnwagen beladene Lkws sind auf der A2 bei Magdeburg von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Es fehlten gültige Genehmigungen, vorgeschriebene Begleitfahrzeuge und eine deutschsprachige Ansprechperson.

Bei einer Kontrolle zweier Schwertransporter entdeckte die Polizei bei Magdeburg erhebliche Verstöße gegen Auflagen und Sicherheitsvorschriften.

Magdeburg. - Am Freitagvormittag sind zwei Großtransporte auf der A2 von der Autobahnpolizei kontrolliert worden, wie die Polizei meldet. Dabei sind einige Verstöße festgestellt worden.

Demnach ist die erforderliche Sondergenehmigung auf ein anderes Transportunternehmen ausgestellt gewesen. Zudem sei entgegen der Auflage nur ein Begleitfahrzeug für beide Transporte eingesetzt worden.

Darüber hinaus sei keine deutschsprachige Person anwesend gewesen, obwohl es Vorschrift sei. Zudem war die Ladung laut Polizei nicht ordentlich gesichert gewesen.

Der Geschäftsführer musste vor Ort eine mittlere fünfstellige Summe als Sicherheitsleistung bezahlen, so die Polizei weiter.