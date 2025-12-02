weather wolkig
  4. Sie sprach von internen „Tribunalen“: Nicole Anger verlässt Linksfraktion im Landtag nach internem Konflikt mit Führung

Die Abgeordnete Nicole Anger verlässt die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt nach internem Streit. Sie hatte der Führung „Tribunale“ vorgeworfen - nun will Anger als Fraktionslose weitermachen. Was hinter dem Konflikt steckt.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 02.12.2025, 17:59
Nicole Anger (Die Linke) verlässt ihre Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Magdeburg/MZ - Die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt verliert wegen internen Streits ein Mitglied. Die Magdeburgerin Nicole Anger erklärte am Dienstag gegenüber Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) ihren Austritt aus der bisher elfköpfigen Fraktion. Anger sagte der MZ, sie bleibe Parteimitglied. Sie wolle ihre parlamentarische Arbeit ab sofort jedoch „unabhängig“ fortsetzen.