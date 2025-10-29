Sechs Wochen geöffnet, mehrere Monate zu: Jetzt kehrt Blume 2000 in die Haupthalle des Bahnhofs zurück. So will das Unternehmen neue Angestellte anlocken.

Mitarbeiter gesucht: Das verdient man bei Blume 2000 im Hauptbahnhof Halle

An der neuen Blume-2000-Filiale im Hauptbahnhof Halle wird noch gearbeitet.

Halle (Saale)/MZ. - Das Hin und Her um ein neues Blumengeschäft im Hauptbahnhof Halle ist vorbei. Das Unternehmen „Blume 2000“ kehrt in den Glaspavillon in der Haupthalle zurück. Am 1. April hatte Blume 2000 im Hauptbahnhof Halle bereits einmal für sechs Wochen geöffnet. Danach war aber Schluss. Bis jetzt.