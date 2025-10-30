Die AfD will einen Beschluss der Stadt Halle von 2020 zur Aufnahme zusätzlicher Geflüchteter zurückzunehmen. Für die anderen Parteien im Stadtrat kommt das nicht in Frage. Vor allem die Christdemokraten schließen eine Zusammenarbeit aus.

„Sicherer Hafen“: CDU grenzt sich in Halle klar von der AfD ab

Halle (Saale)/MZ. - Während die AfD im Stadtrat ein Signal aus Halle senden möchte, lehnen die anderen Fraktionen das konsequent ab. Es ging dabei um die Aufhebung des Beschlusses „Halle als sicherer Hafen“. Laut der AfD ein großes, vor allem finanzielles Risiko für die Stadt. Dafür kassierte die Partei Gegenwind, selbst von der CDU, die sich 2020 noch selbst gegen die Beschlussfassung ausgesprochen hatte.