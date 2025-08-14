Warum die AfD-Fraktion in Halle einen Beschluss aus dem Jahr 2020 aufheben lassen will.

Halle (Saale)/MZ. - Die hallesche AfD-Fraktion will den Stadtratsbeschluss „Halle als sicherer Hafen“ aus dem Jahr 2020 aufheben lassen. Der Rat soll in zwei Wochen darüber abstimmen. Damit solle klargestellt werden, dass die Stadt „illegale Migration“ mit negativen Folgen für die Stadtgesellschaft ablehnt, heißt es vonseiten der AfD.