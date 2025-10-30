Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt hat in einem Video auf Instagram verbal gegen die Landeshauptstadt Magdeburg geschossen. Nachher entschuldigte er sich aber für die Aktion.

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat mit einem Internet-Video kurzzeitig eine kleine Kontroverse ausgelöst. Am Mittwoch im Stadtrat entschuldigte er sich öffentlich und gestand einen Fehler ein. Das fragwürdige Video, in dem er unter anderem Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg als „Provinzhauptstadt“ bezeichnet hatte, ist inzwischen gelöscht.