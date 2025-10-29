Großes Interview Genießen Trainer und Sportchef noch das Vertrauen? Das sagt Präsident Fox zur HFC-Krise

Der Hallesche FC läuft in der Regionalliga den Ansprüchen weit hinterher. Die Forderungen nach Konsequenzen werden lauter. Was Präsident Jürgen Fox dazu sagt. Bereut der Vereinschef den Trainerwechsel im Sommer?