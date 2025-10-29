weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Hallescher FC in der Krise: Das sagt Jürgen Fox zu Trainer Schröder & Sportchef Meyer

Großes Interview Genießen Trainer und Sportchef noch das Vertrauen? Das sagt Präsident Fox zur HFC-Krise

Der Hallesche FC läuft in der Regionalliga den Ansprüchen weit hinterher. Die Forderungen nach Konsequenzen werden lauter. Was Präsident Jürgen Fox dazu sagt. Bereut der Vereinschef den Trainerwechsel im Sommer?

Von Tobias Große und Fabian Wölfling 29.10.2025, 16:00
Jürgen Fox führt den HFC seit Januar 2024 als Präsident.
Jürgen Fox führt den HFC seit Januar 2024 als Präsident. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Spielen, schon elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig – der Hallesche FC ist in der Fußball-Regionalliga weit von den eigenen Ansprüchen entfernt.