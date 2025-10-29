Großes Interview Genießen Trainer und Sportchef noch das Vertrauen? Das sagt Präsident Fox zur HFC-Krise
Der Hallesche FC läuft in der Regionalliga den Ansprüchen weit hinterher. Die Forderungen nach Konsequenzen werden lauter. Was Präsident Jürgen Fox dazu sagt. Bereut der Vereinschef den Trainerwechsel im Sommer?
29.10.2025, 16:00
Halle/MZ - Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Spielen, schon elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig – der Hallesche FC ist in der Fußball-Regionalliga weit von den eigenen Ansprüchen entfernt.