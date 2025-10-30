Feuerwehr mit Problem Gesperrte Brücke in Gröbers versperrt Rettern den schnellen Weg zur A 14
Die Brücke der Landesstraße L169 in Gröbers ist gesperrt: ein ernstes Problem für die Freiwillige Feuerwehr in Kabelsketal. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfeleistungszeit kann nicht eingehalten werden. Warum selbst eine Zwischenlösung noch nicht in trockenen Tüchern ist.
30.10.2025, 15:42
Gröbers/Kabelsketal/MZ. - Seit einiger Zeit ist die Brücke der Landstraße L169 in Gröbers gesperrt – und das auf unbestimmte Zeit. Was für Autofahrer schon ärgerlich genug ist, bringt die Freiwillige Feuerwehr vor Ort in echte Bedrängnis: Durch die Umwege kann die gesetzlich vorgeschriebene Hilfeleistungszeit von zwölf Minuten nicht mehr eingehalten werden. Nun muss dringend eine Lösung gefunden werden.