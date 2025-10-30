Die Brücke der Landesstraße L169 in Gröbers ist gesperrt: ein ernstes Problem für die Freiwillige Feuerwehr in Kabelsketal. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfeleistungszeit kann nicht eingehalten werden. Warum selbst eine Zwischenlösung noch nicht in trockenen Tüchern ist.

In Gröbers ist die Autobahnbrücke an der A14 gesperrt. Die Auffahrt ist nur Richtung Leipzig möglich. Für die Feuerwehr ist genau das ein Problem.

Gröbers/Kabelsketal/MZ. - Seit einiger Zeit ist die Brücke der Landstraße L169 in Gröbers gesperrt – und das auf unbestimmte Zeit. Was für Autofahrer schon ärgerlich genug ist, bringt die Freiwillige Feuerwehr vor Ort in echte Bedrängnis: Durch die Umwege kann die gesetzlich vorgeschriebene Hilfeleistungszeit von zwölf Minuten nicht mehr eingehalten werden. Nun muss dringend eine Lösung gefunden werden.