Halle (Saale)/MZ - Auf der Magistrale in Halle-Neustadt sind am frühen Donnerstagmorgen ein Müllauto der Stadtwerke Halle und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Nach MZ-Informationen soll es bei dem Unfall auch Verletzte gegeben haben.

An der Magistrale in Halle-Neustadt sind eine Straßenbahn und ein Müllwagen kollidiert. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr war im Einsatz und hat auslaufende Betriebsstoffe aus dem Müllfahrzeug abgebunden. Die Durch den Unfall kam der Straßenbahnverkehr auf der Magistrale für mehr als eine Stunde zum Erliegen.

Der Betrieb konnte erst nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder aufgenommen werden. Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.