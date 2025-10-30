Ein Weihnachtsstollen mit Ursprung in der Saalestadt bereichert das Weihnachtsangebot der Bäckerei Kirn aus Halle. Was das alles mit dem alten Kochbuch eines Kunden zu tun hat.

Stollen-Spezialität zum Fest: Was steckte hinter der „Halleschen Wecke“ von Bäcker Kirn?

Klassiker aus der Bäckerei: Die ersten Christstollen haben Stefan Kirn und seine Mitarbeiter in Halle längst gebacken.

Halle (Saale)/MZ. - Müsste man Stefan Kirn noch von seiner Arbeit als Handwerksbäcker überzeugen, könnte das mit Halleschen Wecken gelingen. Oder vielmehr damit, dass dem 46-Jährigen im Zusammenhang mit dieser Spezialität wieder einmal bewusst geworden ist, wie gut seine Bäckerei auf Kundenwünsche reagieren kann; viel flexibler, als es einer Großbäckerei möglich wäre. Aber der Reihe nach.